Mirko Brunetti, i fan gli chiedono cosa provi per Perla Vatiero: «I miei sentimenti non sono quelli di un fidanzato»

Il "triangolo" formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti ha tenuto incollati alla televisione i fan del Grande Fratello che sarebbero stati curiosi di capire come sarebbe andata a finire fra i tre. Peccato, però, che l'ormai ex concorrente abbia dovuto lasciare la casa senza "una scelta" o, comunque, senza avere bene chiaro per chi battesse il proprio cuore. Mirko, nelle scorse ore, ha risposto ad alcune domande dei fan sul proprio profilo Instagram.

La storia Instagram di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha dedicato alcune ore del suo pomeriggio ai suoi follower che gli hanno chiesto cosa provi, cosa senta e cosa pensi in questo momento. Il gieffino ha dichiarato che, al momento, ciò che più gli sta a cuore è ritrovare se stesso, capire bene cosa vuole e cosa non vuole nel suo futuro.

Qualcuno gli ha scritto: «Ami ancora Perla?», quindi, Mirko ha risposto: «Prendo questa domanda ma vale per entrambe le situazioni, se ancora non fosse chiaro. Il fatto di non rispondere è perché ho detto tutto quello che dovevo dire in questi due mesi, ogni mia parola, in questo momento, viene fraintesa. Sono stato chiaro con il voler prendermi del tempo per me stesso. L'amore ha varie forme e i sentimenti, quando ci si lascia con rispetto, rimangono, anche se, non sono quelli di un fidanzato».

Mirko Brunetti e il confronto con Greta Rossetti

Proprio nella diretta del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Mirko Brunetti ha chiuso definitivamente la sua storia con Greta Rossetti dicendole: «Ho sentito tante cose in questo giorni volevo dirti che rispetto a quello che ci siamo dati a Temptation, avevo aspettative altissime sul nostro amore e su quello che potevamo creare, per quello ti ho dato una fiducia incondizionata, uscendo da TI non siamo stati bravi a gestire tante pressioni».

