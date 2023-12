Grande Fratello, Rosy Chin discute con Federico Massaro: «Mi ha detto vai al tuo Paese? Io sono già nel mio Paese». I social la stroncano

Rosy Chin e Federico Massaro sono due dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello: la chef è dentro alla casa più spiata d'Italia dal primo giorno, ovvero dall'11 settembre scorso, mentre, il modello è entrato in gioco qualche settimana fa. I due, nelle scorse ore, hanno avuto una discussione e Rosy si è sentita offesa dalle parole di Federico, il web, tuttavia, pensa che non siano state pronunciate con malizia ma che, invece, la gieffina abbia voluto, in qualche modo, travisare il tutto. Ecco cos'è successo.