Federico Massaro deluso da Greta Rossetti: «L'ultima volta non mi ha risposto e non le ho più scritto»

di Cristina Siciliano

Federico Massaro dopo la partecipazione al Grande Fratello ha confessato di essere rimasto deluso dal comportamento di alcuni ex concorrenti del reality. Stando alle parole di Federico, molte persone, fuori dalla casa più spiata d'Italia, si sono rivelate in un altro modo. Mentre con alcuni ex gieffini, Federico, è riuscito a mantenere un rapporto pacifico e civile, con altri invece, non riesce più neanche a essere in contatto. Lex gieffino ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha rivelato che la persona che l'ha deluso più di tutti è Greta Rossetti. «Non ci calcoliamo più di tanto», ha sottolineato Federico nelle sue Instagram stories.

Le parole di Federico Massaro

«Greta Rossetti? L'ho sentita ma non ci calcoliamo più di tanto e non so il perché.

L'ex gieffino ha aggiunto: «Io non ho interesse a fare dinamiche o cose, semplicemente ho detto la verità. Io non ho litigato con Greta, non c'è moltivo. Semplicemente non ci siamo sentiti tanto e io l'ho detto ma se la gente si vuole fare castelli in aria e trarre conclusioni, va bene. Io ho semplicemente detto la verità».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 15:06

