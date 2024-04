Federico Massaro, l'ex del Grande Fratello rapinato a Milano: «Ma i ladri hanno trovato la persona sbagliata...»

di Cristina Siciliano

Federico Massaro, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha rivelato nelle sue Instagram stories di aver subito una spiacevole disavventura. L'ex gieffino ha infatti spiegato ai suoi follower, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, di essere stato vittima di un tentativo di furto. Il modello si trovava a Milano, nei pressi della stazione Centrale ed è stato fermato da due uomini che hanno tentato di rubargli la collana.

Il racconto

«Hanno cercato di derubarmi mentre tornavo a casa - ha spiegato Federico Massaro nelle sue Instagram stories -.

«Una volta mi era capitato di assistere a una scena identica con il mio migliore amico solo che la collana non l'avevano rubata a me - ha continuato Federico Massaro -. Questa volta hanno provato a farlo e vi giuro, quando li ho visti correre è stata una soddisfazione che non potete immaginare. Ovviamente sono tornata a casa e l'ho aggiustata. Me*de che non siete altro, che soddisfazione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 17:08

