Grande Fratello, Beatrice Luzzi isolata a Capodanno, i social insorgono: «Questo è bullismo, volete umiliarla»

di Redazione web

I gieffini all'interno della casa del Grande Fratello hanno festeggiato la notte di Capodanno con il cenone e, poi, con balli e musica. Tuttavia, ciò che il pubblico ha visto non è piaciuto per niente. C'è chi, infatti, grida al bullismo nei confronti di Beatrice Luzzi che sarebbe stata isolata volutamente dagli altri concorrenti e avrebbe, quindi, trascorso la serata da sola salvo, poi, essere raggiunta dal nuovo arrivato Stefano Miele. I fan, poi, avrebbero criticato moltissimo il "momento della preghiera" di Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni.

Capodanno da dimenticare

Sicuramente nella sua vita, Beatrice Luzzi ha trascorso "Capodanni" molto meglio di quello appena passato. L'attrice, infatti, sarebbe stata volutamente isolata da tutta la casa e ci sono alcuni video su Twitter che dimostrano che vari inquilini si sono accordati sul da farsi, durante il cenone. «Vergognatevi tutti» oppure «Questo è bullismo vero e proprio. Se Beatrice volesse andarsene, avrebbe ragione». Infatti, secondo alcuni fan del programma, Letizia Petris, Anita Olivieri e Massimiliano Varrese, a cena, si sarebbero detti: «Lasciamo perdere ogni provocazione, non rispondiamole nemmeno se dovesse parlare».

I video hanno fatto il giro dei social e ai telespettatori è molto dispiaciuto per Beatrice che, da sola, fumava una sigaretta in giardino. L'attrice, poi, è stata raggiunta da Stefano Miele che le ha detto che gli faceva piacere trascorrere del tempo con lei.

Volevo dire a questi 4 sfigati che si è cristiani prima nelle azioni non nelle finte preghiere!! Non si può essere cristiani facendo del male al prossimo… ed essendo violenti… sfigati! Siate coerenti con ciò che siete!! Diabolici! #GrandeFratello pic.twitter.com/9hmA1GeNJu — 🌟OverDramatic🌟 (@MiriettAaAa) January 1, 2024

Questa è Letizia, la carogna che sa fare solo la vittima e che chiede di ignorare completamente Bea. Questo è quella latrina di Varrese che grida eccitato dall’odio innescato contro Bea.

VERGOGNATEVI, SONO SCENE DI BULLISMO! #GrandeFratello pic.twitter.com/3FokMkVPzD — Casta diva (@casta_divina8) January 1, 2024

La preghiera della discordia

Un altro episodio alquanto singolare commentato dai fan del Grande Fratello, è stato il momento della preghiera di Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA