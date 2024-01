Grande Fratello, Ciro Petrone vorrebbe rientrare in casa: «Come ospite, per riaccendere fuochi»

di Redazione web

Ciro Petrone è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte di questa edizione del Grande Fratello. L'attore napoletano, infatti, era entrato nel cuore di tutti gli inquilini della casa e anche del pubblico che seguiva appassionatamente le sue giornate fatte di gossip e risate insieme agli amici gieffini. Poi, Ciro ha deciso di ritirarsi dal gioco perché sentiva la mancanza di casa e della fidanzata Federica Caputo con la quale, però, ha deciso di interrompere la relazione qualche mese fa. Ora, l'attore sarebbe pronto a rientrare al Gf.

La proposta di Ciro Petrone

I reality show, per Ciro Petrone, sembrano un contrappasso dantesco: cominciano con grande entusiasmo e finiscono dopo poco tempo per ritiri inaspettati, poi, una volta fuori dal gioco, ecco il pentimento e, quindi, la proposta di riprendere parte al programma in questione. Ciro, infatti, nelle scorse ore, è stato ospite a Casa Chi dove ha espresso la propria volontà di rientrare in casa: «Non nascondo che ho proposto di farmi rientrare come ospite per una o due settimane per riaccendere il fuoco. In casa ne hanno bisogno. Ginevra (Lamborghini, ndr) fu squalificata e la fecero rientrare, io l'ho deciso da solo di uscire. Dallo studio non posso dire sempre le cose che penso, ci pensa Mughini». Tuttavia, non si sa ancora se la produzione del Grande Fratello accetterà la sua richiesta.

Il pensiero su Beatrice Luzzi

Infine, Ciro Petrone ha espresso il proprio parere su Beatrice Luzzi che, dopo la morte del papà, è rientrata in casa: «Non era semplice decidere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 09:42

