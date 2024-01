Massimiliano Varrese, compleanno al Gf: «Mi sono messo in discussione e ho subito ingiustizie». Rosy Chin si commuove e i social si infuriano

di Redazione web

Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello che sta facendo più parlare di sé sui social. L'attore, infatti, è molto criticato dai fan del programma che ritengono sia davvero esagerato in tanti atteggiamenti e comportamenti e che, soprattutto, pensano, che abbia parlato a sproposito, più di qualche volta, riferendosi a Beatrice Luzzi. A mezzanotte, Massimiliano ha brindato in onore del suo compleanno (che è oggi, 5 gennaio) e ha fatto un discorso ai compagni di avventura. Rosy Chin si è anche commossa, mentre, il web ha commentato negativamente il tutto.

Il discorso di Massimiliano Varrese al Gf

Massimiliano Varrese, in occasione del suo 48esimo compleanno ha voluto tenere un discorso: «Come avete visto in questi quattro mesi ho vissuto di tutto, sembra un film e sono solo quattro mesi, in questi 48 anni è sempre stato così. Spesso ho dovuto imparare il silenzio dell’attesa, perché la verità ne vale. Ci sono domande a cui non riceveremo mai risposte, ma ci sono risposte che arrivano senza domanda. Questo lo sto imparando qui dentro. Ringrazio i Maxers e chi mi ama lì fuori, visto che vedono la verità. Ci sono risposte che arrivano dal nulla e qui ne sto ricevendo tante. Ho dovuto fare del silenzio un’arma per me stesso e fare passi indietro. Come al solito mi sono messo in discussione anche quando ho subito delle ingiustizie e ho imparato la lezione. In ognuno di voi ho visto un pezzo di me. La mia vita è davvero un film. Grazie a voi ho trovato una forza, mi bastava guardare i vostri occhi. E così ho trovato la forza per far sì che i valori vincano. I valori del rispetto, i valori della gentilezza. Io nella mia vita ho sempre cercato di dare agli altri, ma qui ho capito che dovevo anche ritrovare me stesso». Rosy Chin si è commossa e, abbracciandolo, gli ha detto: «Dopo tutto quello che hai passato… Tu più di tutti hai subito.

Discorso alla Nazione, gente disperata, in lacrime soltanto per dire che la festa è POSTICIPATA a sabato. Non annullata, ma posticipata.



Signori, a voi✨IL CAST PIÙ STUPIDO DI SEMPRE✨ #GrandeFratello pic.twitter.com/VnoZkpskBI — Oltracotanza (@oltracotanza) January 5, 2024

I commenti dei social

I social non hanno proprio apprezzato il discorso di Massimiliano Varrese, anzi, l'hanno criticato duramente, così come hanno criticato tutti i comportamenti esagerati come le lacrime di Rosy Chin. Qualcuno ha scritto: «Chi lo guarda con ammirazione è più ridicolo di lui», «Ma nessuno che si alzi e dica: "Ma che ca*** stai dicendo, imbecille» oppure «Rosy che piange anche... vi rendete conto che questi prendono soldi?».

