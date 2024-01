Elenoire Ferruzzi, il grave insulto a Perla Vatiero. I fan attaccano: «Dici di essere stata bullizzata ma offendi una ragazza di 25 anni»

di Redazione web

Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti più in vista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. L'ormai ex gieffina era stata più volte al centro dell'attenzione per il suo interessamento al coinquilino Daniele Dal Moro. Elenoire, poi, aveva lasciato la casa più spiata d'Italia in seguito a una nomination. In questi giorni, l'influencer sta facendo parlare di sé sui social per i suoi commenti molto negativi su questa edizione del Gf. Elenoire si sfoga spesso contro i concorrenti e, soprattutto su una, ha sempre da ridire: Perla Vatiero.

Il tweet di Elenoire Ferruzzi

Che Elenoire Ferruzzi sopportasse a fatica e a stento i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, era ormai cosa nota a tutti o, perlomeno, agli utenti social. Infatti, l'ex gieffina, quando commenta la puntata, non spende una parola bella per nessuno, tantomeno per le dinamiche create dagli autori (a detta sua).

Elenoire, poi, non ha mai sopportato il "triangolo" Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero e, proprio su quest'ultima, spesso lascia molti commenti.

Com’è questa storia voi potete dire le peggio cose sul mio aspetto in continuazione da mesi da annj e io non posso dire che Perla mi fa schifo?e lo ribadisco io sono una trans e perla mi fa schifo !e voi la difendete perché vi immedesimate in quella faccia di merda che ha!… — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 9, 2024

La risposta di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi, quindi, ha voluto rispondere a tutti coloro che le stavano scrivendo messaggi del genere e, con un linguaggio molto colorito, ha scritto: «Com’è questa storia che voi potete dire le peggio cose sul mio aspetto, in continuazione, da mesi, da anni e io non posso dire che Perla mi fa schifo? E lo ribadisco anche: io sono una trans e Perla mi fa schifo! E voi la difendete perché vi immedesimate in quella faccia di m*** che ha! Povera Perla, tutti a difenderla! Quando insultano me, dove siete voi? Transfobici di m***!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 13:30

