Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello: «Se avessimo parlato noi ci avrebbero trucidati, che schifo»

Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti più discusse della scorsa edizione del Grande Fratello. Sui propri canali social, è seguitissima e, così, anche su Twitter dove, ogni volta che c'è la diretta del programma televisivo, commenta ciò che succede in casa insieme ai suoi follower. È capitato anche durante l'ultima puntata del reality e, questa volta, Elenoire si è espressa in merito allo scambio di battute tra Anita Olivieri e Alfonso Signorini.

L'ammonimento di Alfonso Signorini

Durante la settimana, Anita Olivieri ha fatto una battuta sul battesimo e l'essere battezzati, dicendo: «Cosa mi battezzo che non credo? È una presa in giro. Ma che senso ha? Ti battezzo io di nuovo a te se ti va [prende dell’acqua e la mette in testa a Garibaldi, ndr]. Non ho niente. Né battesimo, né comunione, costavano troppo». Quindi, Signorini l'ha ripresa dicendole: «Non sto parlando a nome del Grande Fratello, sono solo il portavoce della prima serata. Ti parlo a titolo personale. Devo dirti che c’è una cosa che mi ha molto infastidito. Sono state le considerazioni stupide che hai fatto su un sacramento importante per noi cattolici che è il battesimo. A me hanno dato molto fastidio queste cose. Ognuno di noi è libero di credere o non credere, tu non hai il dono della fede e va bene così. Nessuno però ha il diritto di prendere in giro la religione, io sono un cattolico e mi hai offeso.

Avessimo parlato noi di religione l’anno scorso ci avrebbero trucidati, quest’anno non solo credono alle parole che vengono dette per discolparsi ma chiedono anche scusa!che schifo ! #gf — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) December 30, 2023

Il commento di Elenoire Ferruzzi

Dopo avere sentito le parole di Alfonso Signorini, Elenoire Ferruzzi ha commentato l'episodio sul proprio profilo Twitter: «Avessimo parlato noi di religione l’anno scorso ci avrebbero trucidati, quest’anno non solo credono alle parole che vengono dette per discolparsi, ma chiedono anche scusa. Che schifo».

