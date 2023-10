Giacomo Urtis ed Elenoire Ferruzzi fondano una nuova "associazione": «Diciamo no a chi è naturale»

di Redazione web

Giacomo Urtis ed Elenoire Ferruzzi sono amici di vecchia data e, spesso, compaiono insieme su Instagram dove postano video o storie in cui parlano della chirurgia estetica, promuovendola in ogni sua forma. Proprio nelle scorse ore, il chirurgo delle star ha pubblicato alcuni video insieme all'amica e i due hanno deciso di fondare una nuova "associazione" che, però, sarà riservata a pochi eletti.

Il progetto di Giacomo Urtis ed Elenoire Ferruzzi

Giacomo Urtis che, ultimamente, si fa chiamare con il nome del suo alter ego, ovvero, Jenny, era nella sua clinica insieme a Elenoire Ferruzzi. Il chirurgo dei vip ha registrato un video in cui sorridente spiega: «Allora, io ed Elenoire stiamo fondando un'associazione, di che cosa si tratta?», quindi, l'ex gieffina risponde: «Sì, un'associazione contro le persone naturali, proprio "No Natural", diciamo no a chi è naturale. Questa associazione si chiamerà "No Natural, only Fake". Qui, saranno vietate le labbra "a lametta" o "a salvadanaio" (ovvero, sottili, ndr)».

Il video termina con Giacomo ed Elenoire che ridono sonoramente sotto gli sguardi delle persone sedute sulle sedie in corridoio.

Giacomo Urtis e l'amore

Giacomo Urtis, dopo quella che sarebbe stata una grande delusione d'amore ricevuta da Fabrizio Corona, che non ha mai confermato nessuna storia, si starebbe frequentando con un uomo misterioso che non ha mai mostrato sui social. Infatti, il chirurgo ha pubblicato la foto di un bacio sulle sue storie Instagram ma il compagno indossava il cappuccio della felpa e perciò aveva il volto coperto.

