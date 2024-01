Elenoire Ferruzzi sull'uscita di Beatrice Luzzi dal Gf: «Adesso potete anche chiudere questa m***»

di Redazione web

Elenoire Ferruzzi segue attivamente ogni puntata del Grande Fratello e, insieme ai suoi numerosi follower, si diverte a commentare ciò che vede sul proprio profilo Twitter. La recente uscita di Beatrice Luzzi dalla casa più spiata d'Italia, ha sorpreso molto anche l'ex gieffina che, già in passato, aveva espresso il proprio parere (molto negativo) in merito all'edizione di quest'anno, dicendo che l'unica persona valida del cast era proprio l'attrice. Ecco cos'ha scritto Elenoire sui social.

Il tweet al veleno di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi ha scritto un tweet al veleno contro il Grande Fratello. L'ex gieffina pensa che il reality show dovrebbe chiudere e, a maggior ragione, dovrebbe farlo proprio per l'uscita dell'unica vera protagonista: Beatrice Luzzi. Elenoire, senza troppi giri di parole, ha scritto: «Ora che Beatrice se n'è andata, potete pure chiudere questa m***. Lei era l’unica che teneva in piedi tutto! Chiudete sto schifo! Spero l’abbiate capito che questa debba essere l’ultima edizione visto gli ascolti e il seguito di m*** che ha».

In tantissimi, seppur in modo più pacato, hanno appoggiato l'opinione dell'influencer e qualcuno ha scritto: «Elenoire bocca della verità» oppure «Voi, della scorsa edizione, eravate oro a confronto di questi concorrenti».

Ora che Beatrice se ne andata potete pure chiudere questa merda lei era l’unica che teneva in piedi tutto ! Chiudete sto schifo! spero l’abbiate capito che questa debba essere l’ultima edizione visto gli ascolti il seguito di merda che ha #gf — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) January 3, 2024

Tutti contro il Grande Fratello

In queste ore, sembra che tutto il popolo del web si stia schierando contro il Grande Fratello. In tanti, infatti, hanno scritto che non ha più senso che il programma continui, oppure, i fan sono infastiditi oltremodo dall'atteggiamento di Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi che continuano a parlare di Beatrice Luzzi.

