Beatrice Luzzi, aereo dai fan e Giuseppe Garibaldi non ci sta: «Come fa l'Italia a essere dalla sua parte?»

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello che per lei si sta rivelando movimentato e davvero ricco di emozioni. L'attrice è entrata nel cuore dei fan del programma grazie al suo carattere forte e deciso e, soprattutto perché, non teme mai di dire ciò che pensa ai diretti interessati. Così, i suoi fan hanno pensato di dedicarle un aereo ma alcuni, tra cui Giuseppe Garibaldi sembrano proprio non avere capito il motivo del gesto d'affetto.

L'aereo per Beatrice Luzzi

Alcuni gieffini si trovavano nel giardino della casa e si stavano godendo il sole tiepido della mattina, quando hanno visto passare un aereo con uno striscione. Quindi, tutti si sono alzati e Massimiliano Varrese ha letto ciò che c'era scritto: «I maxers (ovvero i fan di Massimiliano, ndr) con Max, l'Italia con Bea». Beatrice Luzzi, quindi, ha cominciato a saltare e ridere dalla contentezza e ha, poi, ringraziato tutti coloro che la sostengono con tanto affetto.

Giuseppe Garibaldi, che aveva assistito alla scena, è rientrato in cucina dove c'era Paolo Masella che stava riordinando e, scuotendo animatamente la testa, continuava a ripetere: «Non capisco proprio come faccia l'Italia a essere dalla sua parte...».