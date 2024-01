GF, Beatrice Luzzi si confida: «Si sono resi conto che ho un gruppo anch'io, questo dà fastidio»

di Redazione web

Beatrice Luzzi è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. I milioni di fan del programma la darebbero già per vincitrice assoluta perché, stando a ciò che scrivono sui social, specie su Twitter: «È l'unica in grado di creare dinamiche e dire la verità in faccia senza mai nascondersi». L'attrice, inoltre, avrebbe costruito nuove amicizie all'interno della casa che, secondo lei, disturberebbero altri compagni di avventure.

Il pensiero di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, all'interno della casa del Grande Fratello, non ha mai avuto vita facile per quanto riguarda le relazioni interpersonali ed è riuscita a legare solamente con "pochi eletti" che sarebbero Fiordaliso, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Stefano Miele e Sergio D'Ottavi. Proprio nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha mostrato un filmato in cui Giuseppe Garibaldi parlava, nella notte, con altri gieffini, dicendo che i due concorrenti nuovi (Stefano e Sergio) avrebbero spaccato in due la casa, specie per la loro amicizia con Beatrice. Oggi, martedì 16 gennaio, l'attrice si stava confidando in giardino con Fiordaliso che ha detto: «Non è vero che i due nuovi hanno diviso, era già così», quindi, Beatrice le ha risposto: «Appunto, si sono resi conto che ho un gruppo anche io e questo dà molto fastidio».

Fiorda: "Non è vero che i due nuovi hanno diviso, era già così"



Bea: "Ma appunto, la grande differenza è che HO UN GRUPPO ANCHE IO E QUESTO DA MOLTO FASTIDIO "

Brava Bea è proprio così #GrandeFratellopic.twitter.com/WVDBy6PtaK — Iaia Trilli (@IaiaTrilli) January 16, 2024

I commenti social

Beatrice Luzzi, per la sua lucidità, è stata applaudita ancora una volta dai fan del programma che non possono che darle ragione.

