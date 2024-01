Mirko Brunetti rientra nella casa del GF? La richiesta dei fan stupisce. Le reazioni di Perla Vatiero e Greta Rossetti

di Redazione web

Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. L'ormai ex gieffino, tuttavia, è stato eliminato qualche settimana fa quando, al televoto, è uscito contro Anita Olivieri. In tanti pensano che il suo percorso sia stato influenzato negativamente dal "triangolo" che formava insieme a Perla Vatiero e a Greta Rossetti. Ora, potrebbe esserci la possibilità che Mirko rientri in casa e il motivo è presto detto.

Mirko Brunetti di nuovo in casa?

Nelle scorse ore, sopra alla casa del Grande Fratello, è volato un aereo mandato dai fan di Mirko Brunetti. Lo striscione attaccato al velivolo recitava: «No Mirko, No Gf, manchi... Mirko ospite». Quindi, i sostenitori dell'ex concorrente vorrebbero che rientrasse in gioco (almeno come ospite) perché credono che non abbia mostrato tutto ciò che aveva ancora da dare. I gieffini che hanno dimostrato di sentire di più la sua mancanza sono sicuramente Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e Perla Vatiero. Ma come hanno reagito lei e Greta Rossetti al passaggio dell'aereo? Greta ha semplicemente chiesto ai coinquilini: «Ma lo rivogliono dentro?», riferendosi al pubblico, mentre, l'ex fidanzata storica ha detto: «Entra una settimana e poi esce.

vorrei tanto sapere perlina che pensa di questo aereo #perletti pic.twitter.com/WtFR9ph0dS — fra (@__france__sca__) January 12, 2024

I commenti social

Secondo i fan del Grande Fratello, Mirko Brunetti dovrebbe rientrare perché, in queste ultime settimane, non starebbe succedendo nulla in fatto di dinamiche. Qualcuno ha scritto: «Speriamo torni!» oppure «Questo Gf è di una noia mortale, almeno Mirko creava situazioni interessanti».

