Grande Fratello, Perla Vatiero scarica Greta Rossetti: «Non potremo mai essere amiche»

Perla Vatiero è entrata ufficialmente nella casa del Grande Fratello qualche mese fa e, subito dopo di lei, ecco che è arrivata anche Greta Rossetti. Inizialmente, la situazione di convivenza tra le due non è stata proprio semplice, dato che, la prima era l'ex fidanzata storica che Mirko Brunetti aveva lasciato a Temptation Island proprio per uscire con la seconda. Tuttavia, i rapporti si sono distesi con il passare delle settimane e con l'eliminazione dell'ormai ex concorrente. Nonostante questo, Perla non riuscirebbe a immaginarsi un'amicizia esterna con Greta.

Il pensiero di Perla Vatiero su Greta Rossetti

Perla Vatiero, la scorsa notte, si è confidata con Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella in merito alla possibilità di coltivare un'amicizia con Greta Rossetti dopo il reality. La gieffina ha detto: «Io non ci potrei mai avere un’amicizia esterna con lei. Qui viviamo in una vita non reale, in cui per forza, vuoi o non vuoi, devi condividerci delle cose. Però se io penso all’esterno, lei non può essermi amica. Io non posso uscire e frequentarmi con lei, sarebbe folle. Che farò fuori? Voi magari organizzate una cena e siamo in venti, io posso venire una volta e poi finisce lì. E sarebbe strano perché in una cena di gruppo ci potrebbe essere anche Mirko e magari io quelle situazioni le eviterò pure.

Le parole di Perla Vatiero

Infine, Perla Vatiero ha concluso dicendo: «Lei qui dentro, ad oggi vuoi o non vuoi, ha Monia, Letizia, ci sono io, in modo strano, ma ci sono. Io fossi in lei sfrutterei più questo che altro… Io penserei più all’amicizia che altro. Meglio questi rapporti che un interesse scemo che magari nemmeno va avanti». Inoltre, Perla ha espresso il suo parere anche in merito al rapporto di Greta con Sergio D'Ottavi, dato che, sembrerebbe che tra i due ci sia una buona intesa: «Io fossi in lei non avrei interesse nel fatto che piaccio ad una persona. Monia ha detto che Greta ha messo un punto interrogativo su Sergio. Io nemmeno il punto interrogativo metterei. Al posto suo io non sarei mai rimasta sola con lui come lei ha fatto adesso».

