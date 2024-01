Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Giselda Torresan: «La montanara la conciavano sempre come una pornostar»

di Redazione web

Giselda Torresan è stata una delle protagoniste della prima parte di questa edizione del Grande Fratello ed è uscita, ormai, mesi fa, dopo avere perso a un televoto. La concorrente che faceva divertire tutti con i suoi racconti di montagna, nell'ultimo periodo aveva discusso molto con Beatrice Luzzi e la causa scatenante della loro lite era stato un vestito che l'attrice aveva regalato alla coinquilina. Nelle scorse ore, la gieffina stava parlando con gli amici Stefano Miele e Sergio D'Ottavi ed ecco cos'ha detto a proposito di Giselda.

Beatrice Luzzi su Giselda Torresan

Beatrice Luzzi, da quando sono entrati in casa Sergio D'Ottavi e Stefano Miele, si confida molto con loro e, proprio nelle scorse ore, i due le hanno chiesto che persona fosse Giselda Torresan. Quindi, l'attrice ha risposto: «La montanara... non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato ma alla fine la acchittavano che sembrava una pornostar». Proprio mentre Beatrice parlava così di lei, Giselda si esprimeva così sui social, commentando il comportamento dell'attrice all'interno della casa: «E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime».

honey: "giselda che nome"

bea: "la montanara, non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato ma alla fine la acchittavano che sembrava una pornostar"



crepo! ⚰️#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/dzYWot6OXv — threshold - il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) January 18, 2024

I commenti social

Dopo avere sentito l'opinione di Beatrice Luzzi su Giselda Torresan, i fan del Gf si sono espressi con frasi del tipo: «Adesso Giselda per attirare un po' di attenzione, se ne esce con commenti senza senso» oppure ancora «Beatrice sempre molto lucida: aveva capito fin dall'inizio che persona fosse la montanara».

