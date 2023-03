Edoardo Donnamaria, il papà attacca il GfVip: «Ingiusto squalificare mio figlio per fare aumentare gli ascolti»

di Redazione web

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dalla casa del GfVip la scorsa settimana. Il papà dell'ex gieffino, Vincenzo Donnamaria non ci sta e proprio per questo si è sfogato sui social. Edoardo, dopo essere stato ammonito più volte a causa dei suoi comportamenti inappropriati nei confronti di Antonella Fiordelisi, ha lasciato il programma ma le polemiche attorno al suo profilo non accennano a placarsi.

Il post del papà di Edoardo Donnamaria

Vincenzo Donnamaria, a distanza di una settimana dalla squalifica del figlio dalla casa del GfVip, si è espresso in merito su Twitter: «Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz'ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d'artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno ingresso di Edo. Nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto GRATIS, ragazzi !! Questi sono geni… altroché storie».

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essersi rafforzato ancora di più dopo l'uscita del concorrente dalla casa. L'ormai ex gieffino (che per molti fan del reality meritava la finale), vorrebbe addirittura convolare a nozze con la fidanzata conosciuta all'interno del programma.

