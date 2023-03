GfVip, Edoardo Donnamaria spara i botti per Antonella Fiordelisi alle 3 di notte: la rabbia dei residenti di Cinecittà

Sta facendo discutere un gesto che Edoardo Donnamaria ha compiuto a Cinecittà, a Roma, per farsi sentire da Antonella Fiordelisi. Cosa è successo durante la notte? Andiamo con ordine.

La scelta discutibile di Edoardo Donnamaria

L’ex concorrente del GfVip ha sparato dei fuochi d’artificio nei dintorni della Casa. Peccato che lo abbia fatto tra le 3 e le 4 del mattino, attirandosi addosso l’ira degli abitanti della zona.

Sui social i commenti negativi praticamente non si contano e, nonostante la felicità di Antonella, per lui potrebbero esserci conseguenze non proprio piacevoli.

Qualcuno si è anche divertito ad immaginarle.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Elevate” from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 11:28

