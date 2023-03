Gf Vip, Giaele De Donà troppo magra? Alfonso Signorini la bacchetta in diretta: «Mi raccomando mangia»

di Redazione Web

Giaele De Donà è troppo magra? Purtroppo si! Almeno secondo Alfonso Signorini. Ma a notare il fatto che Giaele sia troppo magra non è solo il conduttore del GfVip, perché anche i fan del reality vorrebbero vedere la concorrente più in... carne.

Alfonso Signorini è preoccupato per la concorrente e le ha parlato in diretta nel confessionale della casa del Gf: «Voglio darti un consiglio come se fossi un fratello, mi raccomando mangia, perché io ti vedo troppo magra».

Giaele De Donà troppo magra al GfVip

Essere magre. Un concetto che è un ormai caro a donne e ragazze che spesso viene confuso con l'eccesso. E purtroppo, sembrerebbe che la concorrente del GfVip, Giale De Donà, stia affrontando questa esperienza televisiva un po' sottotono.

Non solo i fan, dunque, ma anche Alfonso Signorini ha notato l'eccessiva magrezza dell'influencer.

Giaele durante le puntate è sempre fasciatissima in abiti scuri che mettono in risalto la sua eccessiva magrezza.

Il suo volte appare sempre un più scavato, le sue braccia e gambe troppo magre e questo dimagrimento non è passato inosservato, tant'è che l'argomento è frutto di chiacchiericcio sui social.

