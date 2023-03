Gf Vip, Giaele De Donà smentisce Oriana Marzoli: il mistero della foto in cui manca Nikita Pelizon. Cosa faranno gli autori?

Scoppia la polemica al Grande Fratello Vip. Sul sito ufficiale del programma è comparsa una notizia in cui si dice che Oriana Marzoli avrebbe lamentato il fatto di aver scattato una foto con tutti i concorrenti del reality show ad eccezione di Nikita Pelizon durante i festeggiamenti del suo compleanno.

GfVip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si riavvicinano: l'imbarazzo di lei conquista i fan

Gf Vip, Edoardo Donnamaria in ospedale: fan preoccupati. «Cosa è successo?»

Gf Vip, Matteo Diamante contro tutti per difendere Nikita: «È l’agnello sacrificale…»

Cosa è successo

Fin qui tutto piuttosto regolare, se non fosse che i fan della ragazza triestina hanno trovato un altro video in cui Giaele smentisce le parole della Marzoli. Quale sarà la verità? E cosa farà ora la produzione? Gli autori modificheranno quanto scritto sul sito?

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Nikita obbliga Oriana a farlo davanti a tutti: il gesto che porterà Nikita in finale? Cosa ha dovuto fare

John Travolta in lacrime agli Oscar, il commovente omaggio per Olivia Newton John (la sua Sandy) https://t.co/YZyhVzYdUc — Leggo (@leggoit) March 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA