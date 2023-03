Gf Vip, Giaele imbarazza Luca Onestini: quel bacio schivato, lui senza parole. Cos'è accaduto

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un episodio inaspettato in cui Giaele De Donà ha inaspettatamente baciato sul collo il concorrente Luca Onestini. La ragazza ha spiegato di essere stata costretta a causa del gioco "Obbligo e Verità", ma Luca sembra non aver gradito l'accaduto, tanto da averlo schivato.

Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra, il retroscena sui loro (pessimi) rapporti: spunta un like galeotto

Sesso al Gf Vip, Edoardo e Antonella 'sorpresi' nella stanza rossa: «La coperta faceva...». Cos'è accaduto

GF Vip, puntata del 6 marzo: Oriana è la prima finalista. In sette a rischio eliminazione

Cosa è successo

Poi, lui e gli altri concorrenti del reality show presenti nella stanza hanno commentato l'episodio con ironia e hanno suggerito di non prenderlo troppo sul serio. Ma perché mai Luca se l’è presa così tanto?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Oriana e la proposta a Luca: 'dormiamo insieme'. La reazione di Onestini inaspettata: Oriana ci resta male?

#rifiuti a #roma, ecco i nuovi #cassonetti a prova di topo e di auto in sosta https://t.co/Kz5W8Ee58Q — Leggo (@leggoit) March 9, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA