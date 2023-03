GF Vip, Signorini attacca i concorrenti: «Superato il limite, espulsione immediata per chi sbaglia»

L'eccesso di volgarità e i toni accesi della puntata del 3 marzo ha smossi i vertici Mediaset, tanto che il venerdì è arrivata la comunicazione direttamente da Pier Silvio Berlusconi di cancellare la replica del GFVip su La5 eliminando la puntata anche da sito e app. Durante la diretta di lunedì 6 marzo Alfonso Signorini ha dato una comunicazione ufficiale ai vipponi.

Vipponi redarguiti

«La scorsa è stata una puntata particolare, se n'è molto parlato e per certi aspetti si è superato un limite, ce ne siamo accorti work in progress. Ne voglio parlare con voi a casa e con tutti i ragazzi nella casa». Così Alfonso Signorini inizia il mea culpa a nome del GF Vip dopo le polemiche degli ultimi giorni.

«Il GF Vip è un reality che per antonomasia sono i format più veri, andiamo in diretta, non ci sono filtri, e voi siete quelli più esposti perchè andate in diretta 24 ore su 24. Il reality non può essere politicamente corretto, non sarebbe reale, la difficoltà è il rispetto del limite, questo limite è stato superato. Non è solo il problema di una puntata difficile, ma vi è stato detto più volte nel corso di questa edizione. La scorsa è stata una puntata molto complicata che ha segnato il superamento di un limite al punto che l'editore è intervenuto manifestando direttamente il suo disappunto. Il limite è stato superato nelle parolacce, nell’atteggiamento che mi viene da dire aggressivo, il limite nel vestirvi che a volte è stato indecoroso per una prima serata. Per queste ragioni è necessario, lo chiede l'editore, Mediaset e io mi associo, chiedere scusa perchè abbiamo dato un brutto spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani».

La punizione

«Vorrei che questa sera ci scusassimo perchè vogliamo tornare ad essere un esempio di televisione garbata e civile senza essere accusato di essere un inquisitore, il mio è un richiamo alle norme della buona educazione. Da questa sera qualsiasi infrazione non sarà più tollerata, ci sarà espulsione immediata. Saremo rigorosissimi, vi ho avvisato, manca poco, sforzatevi»

Le scuse di Sonia Bruganelli

Anche Sonia Bruganelli si scusa con il pubblico e in particolare con Giaele e Micol per averle messe a tacere durante la puntata di giovedì scorso quando ha detto che non era interessata alla loro opinione in quanto poco rilevanti all'interno della casa.

La moglie di Bonolis ha così ammesso «Anche io la volta scorsa ha esagerato soprattutto con le ragazze, mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare e non avrei dovuto per il ruolo che ricopro. Nella comunicazione è importante quello che si dice, ma anche la modalità in cui si dice. Chiedo scusa a Micol e Giaele».

