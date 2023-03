Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sorpresi mentre fanno sesso al GfVip: «I movimenti erano una cosa… sta coperta che faceva…»

di Redazione web

Nessun richiamo ferma il trash del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli e Milena Miconi hanno raccontato agli altri inquilini della casa di aver visto Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fare sesso nella casa. Le due hanno raccontato che la crisi tra i due deve essere più che superata, sebbene quanto accaduto tra il volto di Forum e Nicole Murgia non è piaciuto affatto all'influencer.

La scena hot

Antonella aveva spiegato di non voler avere più nulla a che fare con Edoardo, precisando che le cose tra loro non andavano bene da tempo e che era arrivato il momento di trovare il coraggio di dire basta. Pare però che le cose non stiano così. Oriana Marzoli e Milena sono arrivate in giardino nella mattinata con una notizia inaspettata: «Edoardo e Antonella ieri sera… Che ridere! Come "che hanno fatto"? Hanno fatto l’amore! Oriana mi ha urlato di guardare e io mi sono alzata. No vabbè, nella stanza rossa. Con le luci accese, sotto la coperta… I movimenti erano una cosa… Sta coperta che faceva…».

Le battute

Non sono mancati i commenti e le risate dei presenti. Luca Onestini si è rivolto ad Oriana Marzoli, con una domanda precisa: «Amore, ma il voto da quello che hai visto?» La risposta è stata: «Troppo veloce», suscitando l’ilarità dei presenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 15:07

