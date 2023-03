Fedez torna su Instagram, ma il silenzio su Sanremo non passa inosservato: «Non ha detto tutto»

di Redazione web

Fedez dopo circa un mese di silenzio social ha raccontato cosa gli è successo nelle ultime settimane. Si tratta di problemi di salute, in particolare psichici, e legati agli effetti collaterali di uno psicofarmaco assunto per evitare di affrontare la depressione. Ha anche parlato del grande affetto che le ha dimostrato sua moglie, Chiara Ferragni, in questi giorni, nonostante i tanti rumors riguardo una crisi di coppia. Se la sua versione dei fatti per alcuni aspetti è stata più che convincente, ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: non ha fatto alcun riferimento a quanto accaduto sul palco di Sanremo.

La ricostruzione dei fatti

Se non ci sono motivi per dubitare del fatto che Fedez sia stato male in queste settimane, anche perché lui stesso si è mostrato sui social in evidenti difficoltà, molti si sono chiesti perché non abbia detto nulla riguardo la grande polemica di Sanremo. Fino a poche ore prima della performance di Rosa Chemical il rapper si è sempre mostrato sui social, divertito, impegnato nel suo lavoro, goliardico. Tutti hanno visto la performance sul palco, il suo stare al gioco e poi, nel dietro le quinte, quella che avava tutta l'aria di essere una discussione con la moglie Chiara Ferragni.

Il mistero sul palco

Da quel momento Fedez è scomparso dai social, la stessa Chiara ha diminuito il numero dei contenuti. Dopo un mese arriva la versione del cantante, ma sfugge un tassello che i fan non hanno fatto a meno di notare, interrogandosi sul fatto che possa esserci o meno una relazione tra il suo stato di salute e la discussione scoppiata sul palco dell'Ariston con la moglie. Se è plausibile che abbia subito un trauma dopo la malattia, che abbia avuto effetti collaterali gravi dopo l'assunzione di uno psicofarmaco sbagliato, lo è altrettanto la faccia scioccata e apparentemente irritata di Chiara dopo l'esibizione di Rosa Chemical. Quindi se da un lato i fan mostrano il massimo supporto a Fedez e alla famiglia, dall'altro sentono che non è stato detto tutto e qualcuno parla di mezze verità, inaspettate da una coppia molto social che non ha mai nascosto nemmeno il più intimo e delicato dei loro momenti di vita.

