GF Vip, Signorini smentisce se stesso? «Chi è il mio giornale, non lo lascio. Scritte cose non vere»

Alfonso Signorini non lascia la direzione di CHI? l'annuncio durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 6 marzo. Facciamo chiarezza. Lo scorso giovedì la Mondadori aveva inviato un comunicato ufficiale in cui si annunciava: «Dopo diciassette anni Alfonso Signorini non è più il direttore responsabile del settimanale "Chi"».

L'addio a CHI

In una nota divulgata la scorsa settimana dal gruppo Mondadori si annunciava l'avvicendamento alla direzione di CHI passando, dopo 17 anni, da Alfonso Signorini a Massimo Borgnis che diventa direttore responsabile.

«Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento. Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera. Signorini manterrà un costante impegno su CHI, del quale diventerà, dal prossimo numero, direttore editoriale»

Nel comunicato c'è spazio anche alle dichiarazioni del conduttore che diventerà direttore editoriale «Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio . Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità e per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti. A CHI, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio dna, darò come sempre tutte le mie energie. Il sodalizio con Massimo Borgnis, ultradecennale e di proficua collaborazione, consentirà al magazine di proseguire nel proprio percorso di evoluzione e successo».

La smentita

Durante la diretta del GF Vip, Alfonso Signorini vuole fare una precisazione: «Hanno scritto una serie di cose non vere, io non lascio i miei lettori. State tranquilli io non lascio Chi, lo seguo come il mio bambino». Signorini, stando al comunicato della Mondadori non sarà più direttore responsabile, ma resta direttore editoriale.

