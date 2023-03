Uomini e Donne, Gemma Galgani e l'esterna con Silvio: «Voleva leccarmi piedi e ascelle»

di Redazione web

Gemma Galgani e la proposta indecente ricevuta a Uomini e Donne. Nel corso dell'ultima registrazione del trono over è emersa un'indiscrezione, trapelata prima ancora della messa in onda della puntata e che vede come protagonista la storica dama Gemma Galgani. La sfortunata protagonista del programma sta frequentando il cavaliere Silvio, il quale si è detto sempre molto interessato a lei che invece vuole darsi del tempo per conoscerlo.

Fedez torna su Instagram, ma il silenzio su Sanremo non passa inosservato: «Non ha detto tutto»

Gf Vip, una ex concorrente rivela: «Quattro vipponi hanno usato un telefono in casa». Ecco chi sono

L'esterna

I due sono usciti per un'esterna che però, come rivelato in anticipo dalla pagina instagram di Lorenzo Pugnaloni, ha lasciato Gemma senza parole. La dama in studio ha lamentato una cosa di Silvio, spiegando che secondo lei lui ha un linguaggio troppo colorito a livello sessuale. Non è tra l'altro la prima volta che accade, visto che Gemma non ha mai nascosto che alcuni modi di fare e di esprimersi del cavaliere non le piacciono molto.

La richiesta choc

Ma quello che ha lasciato senza parole è stata una rivelazione fatta in merito a un'esterna in spa. La Galgani ha raccontato in studio che lui avrebbe voluto leccarle le ascelle e succhiarle le dita dei piedi. Alla richiesta insolita lei ha negato ma questa cosa ha fatto partire la discussione al centro dello studio. Dopo tanto dibattere però pare che i due continueranno a frequentarsi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA