Ginevra Lamborghini: «L'amore ti smuove dentro e ti fa andare in bagno». È l'effetto dei baci di Antonino Spinalbese?

di Redazione web

Ginevra Lamborghini, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha definito così l'amore nelle sue stories Instagram: «Cosa penso dell'amore? L'amore è quella cosa che ti smuove tutto, ti smuove dentro e ti fa andare in bagno». Ma quindi, cosa succede ora con il noto hair staylist Antonino Spinalbese? Una domanda frequente per i fan della coppia, dopo i lunghi silenzi, seguiti da quella dichiarazione avvenuta nella puntata del GfVip di lunedì scorso.

Antonino Spinalbese al GfVip: «Ginevra Lamborghini? Sono convinto che farà parte della mia vita»

Gf Vip, Antonino Spinalbese va via dallo studio con Ginevra Lamborghini: cos'è successo nella notte

Antonino Spinalbese pensa a Ginevra Lamborghini e confessa: «Io e lei ci siamo capiti»

La relazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Nell'ultima puntata del GfVip, Alfonso Signorini ha ospitato al centro dello studio della trasmisisone un faccia a faccia tra i due vip di cui si è tanto parlato in questa edizione: Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha approfittato della situazione per mostrare al pubblico una parte dell'intervista di Spinalbese rilasciata a Verissimo: «Ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra di base ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materno».

Ginevra Lamborghini ha risposto in diretta: «Antonino è stato l'unico a cogliere questo velo di tristezza nei miei occhi. Ci sono delle cose che non lascio vedere a nessuno e che copro con l'eccessiva ironia. Inoltre, non trovo che Antonino sia molto coplicato, sto solo imparando a conoscere tutta la sua misteriosità».

E quindi? Abbiamo capito che il bacio per i GinTonic al centro dello studio della trasmissione, avvenuto un paio di settimane fa, non è stato l'unico.

Non staremo parlando del vero amore?

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA