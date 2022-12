Antonino Spinalbese pensa a Ginevra Lamborghini e confessa: «Io e lei ci siamo capiti»

di Redazione web

Antonino Spinalbese ha un pensiero fisso: Ginevra Lamborghini. L'ex compagno di Belen, nella casa del Gf Vip rivolge spesso un pensiero alla sua compagna d'avventura che ormai è fuori dal programma. L’ultimo spunto per pensarci è un nuovo aereo che è passato sulla Casa con la dedica ai ‘GinTonic’, il soprannome della coppia Antonino - Ginevra. «È un bellissimo aereo, anche perché significa che mi hanno beccato… è stupendo!» ha detto Antonino appena l'ha visto.

E, subito, Antonino ha ammesso di sentirsi profondamente legato a Lamborghini: «Se Ginevra continua a rimare in questa casa pur essendoci stata solo due settimane, Mission complete. Io e lei ci siamo capiti, forse sono io che dò di matto o forse ho ragione. Per me questa coppia è vera, lo certifico!» dice l'ex di Belen.

E cosa succederà dopo l'uscita di Antonino dalla Casa? In molti credono che, quando si ritroveranno dopo il GF Vip, Antonino e Ginevra si fidanzeranno. Ne è certa anche Giulia Salemi che, in un’intervista rilasciata al settimanale CHI ha dichiarato: «Antonino è oggettivamente uno dei protagonisti e come tale divide. Penso che sia un bravo ragazzo, solo che non si è giocato al meglio le carte perché lo sciupafemmine stanca, doveva portare fino in fondo l’interesse per Ginevra e non è bello come ha trattato Oriana, l’ha fatta sentire usata. – e ha concluso – Il web ama i Gintonic (Ginevra e Antonino, ndr) e sono convinta che, una volta uscito dalla Casa, si metteranno insieme». Bisognerà dunque aspettare per sapere come evolverà il tutto.

