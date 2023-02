Gf Vip, Antonino Spinalbese va via dallo studio con Ginevra Lamborghini: cos'è successo nella notte

di Redazione web

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono ritrovati dopo l'eliminazione dell'hairstylist dal Grande Fratello Vip. Dopo l'arrivo in studio Alfonso Signorini ha fatto rientrare l'ex gieffina, squalificata dopo il caso Bellavia. Tra i due era nata una bella amicizia e sono stati molto felici di rivedersi.

L'uscita dalla casa

Antonino nell'ultimo periodo era apparso sofferente nella casa. Non aveva nascosto il suo desiderio di voler riabbracciare la sua bambina Luna che era arrivata a mancargli sempre di più, ma anche di tornare alla sua vita di sempre. Spinalbese, entrato come “ex di Belen” è uscito mostrando se stesso nella casa, come lui stesso ha sottolineato è stato capace di raccontarsi e di mostrare la sua vera personalità.

La notte insieme

Nell'attesa di riabbracciare la sua bambina ha incontrato Ginevra, con la quale sembra che ci sia stata una lunga notte. I due avrebbero lasciato gli studi insieme e si vocifera che siano rimasti insieme fino a tarda notte. La Lamborghini non aveva nascosto la sua cotta per Spinalbese che però non si è mai sbilanciato troppo. Che nasca una nuova coppia?

