Gf Vip, Edoardo Donnamaria commuove: «Ci siamo scelti, ti amo». La risposta di Antonella spiazza tutti

La prima parte della puntata di lunedì 13 marzo è stata tutta dedicata ad Antonella Fiordelisi e al dolore provato dopo l'espulsione dal Grande Fratello Vip di Edoardo Donnamaria. Ma il fidanzato l'ha guardata anche una volta fuori dalla casa e le ha mandato un dolce video messaggio di auguri.

La dichiarazione di Edoardo Donnamaria

Vivere senza Edoardo Donnamaria dopo quasi sei mesi insieme non è stato facile per Antonella Fiordelisi, che ha vissuto molto male l'addio forzato del suo fidanzato, espulso dal Grande Fratello Vip, proprio dopo gli atteggiamenti ripetuti e poco carini nei confronti dell'influencer.

«Non mi è mai successo mi mancasse tanto una persona - ha raccontato Antonella ad Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 13 marzo - e non è solo perchè abbiamo vissuto insieme tutto questo tempo. Mi piacciono anche i suoi difetti. Ho capito che l'amore è pensare per due, preoccuparsi per l'altro, condivisione, un po' di tutto».

Vista la grande tristezza di Antonella e soprattutto per festeggiare il compleanno dell'influencer, Edoardo ha deciso di mandarle un dolce messaggio d'amore «Faccio questo video solamente per te, perché so quanto sei giù in questi giorni. Tanti auguri di compleanno, so quanto ci tieni alle feste, facendo una breve analisi, li abbiamo rovinate praticamente tutte. Siamo sempre stati tanto passionali e siamo stati in grado di rovinare sempre tutto, ma siamo anche stati sempre bravi a fare pace. Non so se mi manca più svegliarmi o addormentarmi con te, noi ci siamo scelti ...una cosa smetti di mettere i miei vestiti, sorridi che sei la più bella del mondo. Ti amo auguri». Applausi in studio e lacrime di Antonella

La risposta di Antonella Fiordelisi

Signorini chiede ad Antonella di mandare un messaggio di risposta al suo Edoardo e come sempre spiazza tutti «Voglio dire che iniziasse a vedere casa a Roma, se lui non può venire a Milano vado io a Roma. Lo stavo pensando già da una ventina di giorni, solo che non ero convinta, ora sì».

