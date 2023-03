Guendalina Tavassi, la sorpresa al fratello Edoardo al GfVip non riesce: lui la scambia per una fan di Antonella Fiordelisi

di Redazione web

Guendalina Tavassi ha voluto fare una dolce sorpresa al fratello Edoardo che attualmente è uno dei concorrenti di questa edizione del GfVip. L'intento dell'ex gieffina non è, però, riuscito come lei avrebbe voluto: qualcosa, infatti, non è andato come previsto. Guendalina ha poi raccontato l'episodio sulle proprie storie Instagram scatenando anche l'ilarità dei suoi numerosi follower.

La sorpresa (non riuscita) di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi per fare una sorpresa a Edoardo, si è presentata fuori dalle mura della casa di Cinecittà con un megafono e ha cominciato a pronunciare frasi di stima e belle parole per il fratello. Il concorrente però, non ha riconosciuto la voce della sorella e ha, invece, pensato che si trattasse di alcune fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria (squalificato per comportamenti impropri la settimana scorsa).

Quando gli autori si sono accorti che fuori dalla casa c'era qualcuno che cercava di comunicare con i concorrenti, hanno alzato il volume della musica. Guendalina, quindi, ha mollato la presa (almeno per adesso) e si è allontanata dalla casa del GfVip.

Su Instagram, poi, ha raccontato la vicenda ai suoi follower dicendo loro che per questa sorpresa ha anche perso la voce.

I commenti di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi commenta (molto attivamente) ogni puntata del GfVip: la sorella di Edoardo non utilizza mezzi termini per esprimersi nei confronti di alcuni concorrenti o di alcune dinamiche all'interno del reality show. Secondo l'ex gieffina, l'ammonimento di Alfonso Signorini nei confronti di Edoardo non è stato molto giusto (il concorrente aveva scherzato con l'asta del biliardo scagliandola a terra).

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 16:33

