GfVip, Antonella Fiordelisi e la sorpresa di compleanno di papà Stefano: «Sei entrata bimba ora esci donna»

Dopo la dichiarazione d'amore di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi festeggia il compleanno nella casa del Grande Fratello Vip ricevendo come sorpresa l'ingresso, durante la diretta di lunedì 13 marzo, del papà Stefano e del suo caro amico Marco.

Antonella Fiordelisi, compleanno a sorpresa

Pochi miuti prima dello scosccare della mezzanotte Antonella Fiordelisi riceve nella casa del Grande Fratello Vip il più grande regalo di compleanno, il ritorno dell'amato papà che ormai è una star. Stefano Fiordelisi augura buon compleanno alla sua figlia adorata: «Come stai amore? Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza».

Sono paroli molto dolci quelle del papà di Antonella: «Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che è innegabile, riuscirete a costruire qualcosa. La vostra felicità è la nostra. Non so come hai fatto a resistere, hai retto la partita come solo tu sai fare».

Ma le sorprese per lei non sono ancora terminate, in giardino con papà Stefano arriva anche il suo caro amico Marco: «Ti faccio tanti complimenti, sono fiero di te. Non pensavo fossi così forte, sei una roccia».

