Edoardo Donnamaria scrive una canzone per Antonella Fiordelisi: "Il cielo stanotte" racconta il loro amore. Ecco quando uscirà

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ex concorrenti del GfVip sono sempre più innamorati. La loro storia d'amore procede a gonfie vele ha conquistato il cuore di molti fan che li hanno seguiti durante il percorso al GfVip. I due fidanzatini hanno sempre fatto di tutto per portare il loro amore fuori dalla casa e finalmente, ci sono riusciti.

A dimostrarlo è un video di Edoardo pubblicato nelle sue ultime Instagram stories. Sembrerebbe che l'ex concorrente abbia scritto una canzone d'amore per Antonella. Ma... procediamo con ordine.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria festeggiano 5 mesi insieme

Mancano solo poche ore per la finale del Grande Fratello Vip 7 e questa settima edizione si concluderà incoronando il vincitore o la vincitrice. Ma in queste ultime ore è stata annunciata un'altra notizia sia su Instagram che su Twitter: Edoardo Donnamaria ha scritto una canzone per Antonella, "Il cielo stanotte" di Drojette ft Swann, in uscita il 4 aprile a mezzanotte.

La reazione di Antonella dopo aver visto la storia su Instagram della canzone a lei dedicata è stata ripresa da Edoardo. L'ex schermitrice era incredula e felice. Un gesto che descrive a pieno tutto l'amore che unisce i due ex concorrenti.

