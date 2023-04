Davide Donadei, il mistero delle foto pubblicate e poi rimosse: «Ho ceduto alla mia ansia». I fan preoccupati

di Redazione Web

Davide Donadei, ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore si è lasciato andare ad una dichiarazione molto toccante nelle sue Instagram stories. Sembrerebbe che l'ex concorrente del GfVip abbia prima pubblicato due fotografie che hanno preoccupato i suoi fan e poi, accortosi dell'errore, le ha subito eliminate.

Poco dopo la rimozione delle foto, Davide sulla piattaforma social si è scusato: «Ho ceduto alla mia ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle. A presto».

Davide Donadei lo sfogo su Instagram

Con una lunga riflessione nelle sue Instagram stories, Davide Donadei ha spiegato anche di non essere riuscito a recuperare il rapporto con la sua ex fidanzata, Chiara Rabbi, dichiarando di aver fatto un tentativo di riappacificazione, rivelatosi però vano.

«Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c'è stata alcuna violenza su di me, stanotte, se non a livello psicologico». E poi, ha aggiunto: «In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto per lei»

L'ex concorrente del reality ha spiegato anche che le sue scelte passate hanno scatenato qualcosa che non è in grado più di controllare e quindi, si lascerà andare al dolore e alla tristezza. «Alcune volte, un guerriero deve saper rinunciare», ha concluso Davide.

Le foto misteriose

Davide Donadei, secondo alcuni fan, avrebbe pubblicato e poi rimosso delle immagini che lo ritraevano con addosso una maglietta bianca con delle macchie rosse che, a detta dei fan, sembrava sangue. Questi scatti pubblicati sulle Instagram Stories hanno allarmato (e non poco) i follower dell'ex tronista di U&D.

