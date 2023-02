Gf Vip, Giulia Salemi e il tweet (al veleno) dell'ex di Davide Donadei: «Antonella Fiordelisi, benvenuta nel club dei cornuti»

Giulia Salemi verso la metà della serata del Grande Fratello Vip ha "sganciato una bomba" sottoforma di tweet: ha letto il cinguettio dell'ex fidanzata di Davide Donadei, Chiara Geme.

Durante l'ultima puntata del GfVip è successo davvero di tutto ma uno degli episodi che ha tenuto migliaia di telespetattori incollati allo schermo è sicuramente stata la vicenda del triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia.

Gran parte dell'ultima puntata del Gf Vip è stata riservata alla crisi che stanno vivendo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: la coppia vive di incomprensioni e si sta allontanando sempre di più. Proprio per questa situazione, il gieffino, nei giorni scorsi, ha cominciato a provare interesse per Nicole Murgia (eliminita poi ieri sera).

Edoardo e Nicole si sono avvicinati molto, allo spalle di Antonella che, invece, soffriva per la situazione con Donnamaria. Durante la puntata, sono stati mostrati tutti i video in cui i due si abbracciano e lui tenta addirittura di toccare un seno a Nicole. E Antonella è scoppiata a piangere. Subito dopo, Alfonso Signorini ha chiesto cosa ne pensasse il pubblico a casa e Giulia Salemi ha letto diversi tweet.

I telespettatori del GfVip si sono divisi a metà: chi desidera che Antonella ed Edoardo facciano pace e chi invece spera si lascino per sempre. Un tweet, però, ha attirato l'attenzione: quello di Chiara Geme ex fidanzata di Davide Donadei. Chiara ha scritto: «Benvenuta nel club Anto, fatti consolare dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l'argomento».

L'ex di Davide gli ha lanciato una frecciatina in quanto lui continua a dire che Chiara era molto gelosa quando stavano insieme (causa per cui i due si sono lasciati) ma l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lascia intendere che invece ci sia stato un tradimento. Giulia Salemi sorride: «Avremo modo di approfondire».

CHIARA GEME PER SEMPRE FAMOSA.

Il cuoco Davide, per chi non lo sapesse, ha tradito la sua ragazza e la faceva passare per pazza gelosa. Ma chi li seguiva (come me) sa come sono andate le cose.

SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA. LUI BOCCIATO FIN DA QUEST’ESTATE #oriele #gfvip pic.twitter.com/SYqs3CjNme