Guendalina Tavassi: « Antonella Fiordelisi? Sarebbe bello se uscisse dal GfVip così Edoardo potrebbe stare con Nicole»

Guendalina Tavassi è un'attenta (e interessata) spettatrice del GfVip, reality show al quale sta partecipando anche il fratello Edoardo. Lei, ex concorrente, tuttavia, non commenta solamente il percorso di Edoardo o la sua storia d'amore (che supporta) con Micol Incorvaia, ma spende pensieri e critiche anche sugli altri gieffini. Antonella Fiordelisi, ad esempio, è stata spesso criticata da Guendalina Tavassi che nei suoi confronti non nutre molta simpatia.

Il pensiero di Guendalina su Antonella

Guendalina Tavassi ha commentato su Instagram l'allontanamento tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: «Sono in ansia, volevo vedere al Gf cosa succedeva perché sto vedendo che ultimamente Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono molto vicini. Quindi stavo pensando, quanto sarebbe bello far uscire domani Tontonella così che vediamo questa nuova relazione? Sarebbe bello, invece, sto in ansia per Edo per questa cosa non succederà mai. Però se la facessero uscire secondo me quei due… e si salverebbe eh».

Guendalina fa il tifo per Edoardo

Ovviamente, come da lei più volte ribadito, Guendalina Tavassi tifa per il fratello Edoardo con il quale lo scorso anno aveva anche partecipato all'Isola dei Famosi. I due fratelli, nonostante abbiano trascorso alcuni momenti della loro infanzia separati, sono molto uniti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 14:45

