Gf Vip, Edoardo a Micol: «Andiamo a vivere insieme, ti porterò la colazione a letto alle 6 del pomeriggio»

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono due dei grandi protagonisti di questa edizione del Gf Vip. La coppia piace moltissimo ai telespettatori e anche agli utenti sui social: su Twitter è stato anche creato l'hashtag "incorvassi". Edoardo è molto premuroso e dolce nei confronti di Micol alla quale dedica sempre dolci parole e pensieri proprio come è successo poco fa.

Le parole di Edoardo a Micol

Edoardo Tavassi ha raggiunto Micol Incorvaia nella zona trucco e parrucco della casa del Grande Fratello Vip. La sorella minore di Clizia Incorvaia si stava infatti, sistemando i capelli quando il fidanzato l'ha stretta a sé e ha detto: «Sai cosa ci aspetta fuori amore? Sei la più bella. Andiamo a casa nostra, ti porto la colazione a letto...alle sei di pomeriggio. Poi andiamo in Sicilia a conoscere la tua famiglia». Edoardo e Micol hanno moltissimi fan sui social: la coppia è molto amata perché è schietta e non teme il giudizio degli altri quando si espone.

La mamma di Edoardo Tavassi

La mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin sostiene da fuori la coppia formata dal figlio Edoardo Tavassi e da Micol Incorvaia. In una delle ultime storie Instagram che ha postato ha scritto: «È proprio un peccato che il Gf Vip voglia dare spazio a coppie tossiche piuttosto che a persone che si vogliono bene e lo dimostrano come Edoardo e Micol. Io faccio il tifo per voi ragazzi».

Tavassi: Sai cosa ci aspetta fuori amore? Sei la più bella. Andiamo a casa nostra, ti porto la colazione a letto...alle sei di pomeriggio. Poi andiamo in Sicilia da Totò che mi picchia. Sono Dodino signor totino 🥹🤏🏻 #INCORVASSI #gfvip pic.twitter.com/HZkK1oWjQC — portineriazorzando🐍 (@portineriazorz1) February 26, 2023

