Gf Vip, Edoardo Tavassi perde il controllo dopo la partita a biliardo: cosa ha fatto quando ha vinto contro Luca Onestini

All'interno della casa del GfVip i coinquilini si divertono con vari giochi che il reality propone loro. Uno degli svaghi preferiti dai gieffini è però, il biliardo in cui spesso si cimentano in partite entusiasmanti come quella che hanno disputato Edoardo Tavassi e Luca Onestini.

La vittoria di Edoardo a biliardo

Nella casa del GfVip, non è passata inosservata la reazione "colorita" di Edoardo Tavassi che ha battuto al biliardo Luca Onestini. Il fratello di Guendalina Tavassi ha esultato dicendo: «Sono io quello da battere adesso!» e mostrando tutto il suo entusiasmo agli altri inquilini della casa, che non hanno potuto fare a meno di sorridere davanti alla sua esplosione di gioia.

Su Twitter c'è però, chi non ha apprezzato il suo modo di esultare: «Troppo volgare» ha commentato qualcuno. Secondo i telespettatori infatti, Edoardo avrebbe un po' esagerato nel mostrare la sua gioia.

