Gf Vip, Luca Onestini mette alle strette Ivana Mrazova: ecco cosa le ha chiesto in giardino

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono una delle coppie preferite dai fan del GfVip. I due hanno vissuto una lunga storia d'amore e amche se si erano lasciati, hanno sempre mostrato grande rispetto, stima e ammirazione l'una per l'altro. Sui social i fan hanno sempre sperato in un loro riavvicinamento.

La storia tra Luca e Ivana

Luca Onestini e Ivana Mrazova, dopo la loro primissima partecipazione al GfVip, avevano incominciato una storia d'amore. Tra i due poi le cose non sono andate come sperato e, anche se sono rimasti in buoni rapporti, si sono lasciati. Il GfVip ha fatto rientrare Ivana in qualità di ex di Luca e subito i due sono apparsi affiatati e rispettosi del passato condiviso insieme. Oggi, in particolare, sono sembrati ancora più vicini, proprio in vista della puntata in diretta su Canale 5.

La frase di Luca a Ivana

In un momento di intimità in casa, Luca ha infatti detto a Oriana Marzoli: «Mi viene da piangere, non mi abbandonare più». Su Twitter, un utente ha commentato: «Non lo so se nella confusione in cortiletto Ivana abbia sentito bene la frase… Noi sì!». In un altro momento goliardico, Luca ha chiesto a Ivana se è il suo "ex" o "fidanzato"... Insomma i due sembrano essersi riavvicinati molto.

Giaele giustamente infossata per Ivana: se non fossi la fidanzata di Luca, ci proverei#gfvip pic.twitter.com/4bhuHkDeW3 — Paola. (@Iperborea_) February 27, 2023

