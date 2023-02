Gf Vip, Donnamaria e la battuta sui piselli ad Antonella. Fan indignati: «Un maschilista unico»

di Redazione web

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono una delle coppie del GfVip più discusse di questa edizione. In questo momento i due non stanno attraversando un periodo semplice: le liti sono all'ordine del giorno così come le varie gelosie e le discussioni per ciò che riguarda il gioco e le nomination. Nonostante questo però, i due gieffini stanno cercando di trovare un punto di incontro e proprio mentre parlavano Edoardo ha pronunciato una frase che ha lasciato perplessa Antonella e anche il pubblico a casa.

La frase di Edoardo

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stavano avendo uno dei tanti confronti: lei pochi giorni fa aveva infatti, messo un punto alla loro storia. Il gieffino quindi, ha cercato l'ex schermitrice per farle capire che aveva inteso quali fossero stati i suoi errori e quando Antonella lo ha congedato dicendogli: «L'importante che tu stia capendo, ora vai...», lui ha risposto: «Va bene ma quando vuoi i piselli chiamami» con tanto di sorrisetto. Antonella ha quindi risposto a sua volta: «Tranquillo, si vive bene anche senza».

Le reazioni social

Gli utenti su Twitter e Instagram si sono indignati da quanto hanno sentito e in molti hanno commentato l'episodio: «Elegante come sempre», «Questa frase suona di un maschilismo atroce» oppure ancora «Le ha dato della poco si buono».

