Gf Vip, Edoardo Donnamaria sempre più vicino a Nicole Murgia ma lei non ci sta. Ecco cosa è successo

Nella casa del GfVip la tensione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è evidente: i due si sono allontanati molto l'una dall'altro e per molti telespettatori la coppia è destinata a sciogliersi ancora prima che finisca il programma. Edoardo comunque, ha mostrato interesse per un'altra gieffina: Nicole Murgia.

Edoardo interessato a Nicole?

A poche ore dalla diretta su Canale 5, nella casa del GfVip, Edoardo Donnamaria sembra essere sempre più vicino a Nicole Murgia, lei però, non ci sta. Ciò che è successo tra i due concorrenti del reality è finito sotto la lente d'ingrandimento dei telespettatori che seguono e commentano il programma su Twitter. Si tratta di un video in cui si vedono alcuni vipponi fuori in cortile seduti sulle poltroncine a parlare. Edoardo, mentre chiacchiera, abbraccia Nicole e la sua mano però sembra finire sul seno della ragazza, che però gliela sposta senza dire nulla.

I commenti su Twitter

Dopo avere visto il video di Edoardo e Nicole, gli utenti si sono scatenati su Twitter: «Poi fa la vittima facendo passare Antonella per la poco di buono con Antonino», «Edoardo tocca il seno di Murgia, la insulta, non se la fila, e secondo lui è Antonella che manca di rispetto. Ha anche detto che vuole una pausa...».

