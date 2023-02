Gf Vip, Donnamaria tocca il seno alla Murgia e Antonella Fiordelisi scoppia a piangere: «Per me è finita» Cosa è successo nel van

La puntata del GfVip del 27 febbraio comincia con il botto. Alfonso Signorini apre la serata con il "van gate". Cosa è successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia? Antonella Fiordelisi è all'oscuro e aspetta una risposta. I diretti interessati inizialmente non confessano e il conduttore li incalza: «Le mani erano al posto?». Così Edoardo, dopo essersi reso conto di non potersi più nascondere, raggiunge Antonella e le dice la verità.

Cosa è successo nel van?

Il Grande Fratello Vip ha fatto luce su quanto accaduto nel van a telecamere spente tra Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I riflettori erano soprattutto su Donnamaria e Murgia, che pensando di non essere scoperti, hanno avuto un contatto intimo. Il tutto, alle spalle di Antonella Fiordelisi, che era in camera a dormire e racconta: «Ho avuto un incubo quella notte». «Forse era premonitore», risponde Signorini.

Il pubblico e gli altri vipponi si chiedono cosa sia successo. «Le mani in che senso?», domanda Milena a Nicole. Lei risponde: «Le mie protesi». Poi Antonella svela l'arcano: «Me l'ha confessato, le ha toccato le tette». E scoppia a piangere. In studio Orietta Berti prova a tranquillizzarla: «Dai, che sarà mai?». Mentre Sonia Bruganelli è più netta: «Basta, chiudi con lui».

Cosa ha detto Nicole Murgia?

Nicole Murgia prova a spiegare cosa è successo: «Parlavamo di protesi. Mi ha detto che in questa casa hanno tutte il seno rifatto, ma che le mie sembrano vere. Così me le ha toccate da sopra, solo per tastarle». Signorini le chiede se lei sia pentita di qualcosa. Nicole risponde sicura: «No». Poi chiarisce: «Non ho attrazione nei confronti di Edoardo, se per lui è il contrario non lo so».

Il rapporto tra Donnamaria e Antonella

«Donnnamaria e Antonella non si amano», ha detto Antonino Spinalbese a Signorini. E la gieffina gli dà ragione: «È vero, non mi ama». Una bomba che ha infuocato il confronto nella coppia. I due discutono in diretta e Signorini domanda: «Ma perché se litigate così, poi in camera vi riappacificate e vi lasciate sempre andare?». E Antonella confessa: «È una settimana che non facciamo niente...». Poi, dopo aver scoperto cosa è successo con Nicole Murgia, prende una decisione: «Basta, non posso stare con una persona così, per me è finita».

