Gf Vip, Nicole Murgia rivela: «Ecco perché è finito il mio matrimonio...»

E' tempo di confessioni al GfVip. Nicole Murgia, in giardino con Davide Donadei e altri vip, ha parlato del suo matrimonio finito con il calciatore Andrea Bertolacci, con cui ha avuto i due figli Matias e Lucas. «La distanza non ci ha aiutato, non ha giocato a nostro favore» ha detto l’attrice in risposta alla domanda di Daniele sui motivi che hanno portato alla fine del matrimonio. Sembra che quando il calciatore ha dovuto trasferirsi lontano da casa, la distanza ha portato ad una rottura definitiva.

<h2>Le risposte di Nicole Murgia</h2>

«Perché non l’hai raggiunto?» ha chiesto Davide, ipotizzando un finale diverso se tra loro non ci fosse stata tutta quella distanza. «Se l’avessi seguito, non lo so, non lo posso sapere, magari lo seguivo e non andavano comunque le cose. È un punto interrogativo» ha replicato Nicole.

Il racconto

Alla conversazione ha partecipato anche Daniele Dal Moro che ha commentato: «Il vento fa al fuoco ciò che la lontananza fa all’amore. Spegne il piccolo o alimenta il grande». L’attrice ha continuato a parlare del suo rapporto con l’ex marito: «Ci eravamo già lasciati una volta, poi siamo tornati insieme e poi lui è partito. Arrivavamo da una situazione in cui c’erano stati dei grandi problemi. Siamo stati sette-otto mesi ognuno per conto suo». Quando al calciatore è arrivata la proposta di andare all’estero Nicole lo ha sostenuto, ma poi le cose sono degenerate: «Dopo il primo mese e mezzo era diventata una follia vivere una vita così. A lungo andare mettici la stanchezza e lo stress psicologico, sono ritornati a galla i problemi di prima».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 18:14

