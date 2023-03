Amici, l'ex alunna attacca un inquilino del Gf Vip: «Servizietti fatti pur di entrare»

di Redazione web

Un'ex alunna di Amici ha lanciato una bella frecciatina a un vippone. Arianna Gianfelici ha scritto una storia al veleno, molto pungente, facendo chiaramente capire che si rivolge a una persona che ha partecipato al Grande Fratello Vip. Anche se non mette tag e non fa nomi, si è ben capito chi potrebbe essere finito nel suo mirino e perché.

Il post choc

Sul suo profilo la Gianfelici ha scritto: «Sei andato a farei servizietti in giro pur di entrare al Grande Fratello e parli? Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco». Recentemente la ex alunna della scuola di Canale 5 ha dichiarato di essere stata un’ex di Davide Donadei, con cui non avrebbe mantenuto affatto dei buoni rapporti. La ragazza ha affermato di essere stata tradita e ha dato a Donadei del bugiardo, definendolo un uomo che: «vive nella menzogna».

Fine tormentata

Donadei si è difeso smentendo tutto, affermando anche che il suo rapporto con Chiara era migliorato. Davide aveva persino parlato di un incontro tra i due, ma la Gianfelici non sembra dello stesso parere. Poco dopo le parole di Donadei sui social arriva la storia su instagram di Arianna che fa pensare che la frecciatina sia rivolta proprio a lui e che il clima tra gli ex sia ancora piuttosto teso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 16:12

