Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Barbara Palombelli a Tv Talk: «Caso da Forum, storia d'amore che ogni giorno comporterebbe una sentenza»

di Redazione web

Sulla turbolenta relazione tra ​Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al Gf Vip ha voluto esprimere un commento Barbara Palombelli, ospite a Tv Talk: «Un caso da Forum». La conduttrice del programma di Rete4 sulla storia d’amore tra ​Antonella e Edoardo al Gf Vip ha poi detto: «Edoardo (che lavora con lei da anni a Forum) ha talmente imparato bene la lezione che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporterebbe una sentenza».

Verissimo, George Ciupilan dopo il Gf Vip rivela: «Avevo paura di mio papà, era violento. Mia mamma mi ha salvato »

Gf Vip, Guendalina Tavassi imita Antonella Fiordelisi: e sul web scoppia il caso

«Il successo di Edoardo al Gf Vip si deve alla gavetta fatta a Forum



Barbara Palombelli non si è risparmiata nell’esprimere il proprio giudizio sulla storia d’amore nata al Gf Vip tra Antonella Fiordalisi e Edoardo Donnamaria. Ospite a Tv Talk, infatti, ha dichiarato che il successo di Edoardo ottenuto nel reality di canale5 lo si deve alla gavetta fatta a Forum.

«Il successo di Edoardo Donnamaria si deve alla lunghissima gavetta che ha fatto a Forum. In queste settimane, ormai mesi di reality, è riuscito a spaccare il capello in quattro, poi in quattordici, poi in venticinque, che è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose. Lui ha talmente imparato bene che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e comporterebbe una sentenza», dice Barbara Palombelli a Tv Talk.

Amore turbolento

Sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, ​Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non riescono a vivere serenamente la loro storia d’amore e le parole della conduttrice di Forum sottolineano una profonda criticità: in amore difficilmente si può fingere e di sentenze potrebbero arrivarne diverse.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Febbraio 2023, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA