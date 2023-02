Verissimo, George Ciupilan dopo il Gf Vip rivela: «Avevo paura di mio papà, era violento. Mia mamma mi ha salvato »

di Redazione web

George Ciupilan del Gf Vip è stato uno degli ospiti del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo l'influencer di origini romene ha raccontato la storia della sua famiglia e i momenti difficili che ha attraversato con il papà che aveva problemi con l'alcol ed era violento. George ha detto che grazie a sua mamma è riuscito a cominciare una nuova vita in Italia.

La storia di George

George Ciupilan a Verissimo ha raccontato: «I primi anni della mia vita li ho vissuti con mio papà in Romania perché la mamma doveva lavorare. Io sono sempre stato timido e il fatto che mio papà fosse un tipo violento non mi ha aiutato a crescere. Stavo male. Poi è arrivata la svolta: quando mia mamma ha scoperto tutto mi ha portato via di nascosto e mi ha portato con lei in Italia. Da quel momento in poi la mia vita è cambiata. All'inizio è stata dura perché non conoscevo la lingua ma poi mi sono ambientato».



L'esperienza di George al Gf vip

George Ciupilan nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato di avere intrapreso la strada della televisione quasi per caso cominciando con il reality show "La Caserma". Poi a distanza di qualche anno ecco la chiamata del Grande Fratello. L'influencer è rimasto dentro la casa più spiata d'Italia 134 giorni.

