Gf Vip, urla dall'esterno per Oriana Marzoli: «Attenta a Nicole Murgia». La reazione di Antonella Fiordelisi

Messaggi diretti al Gf Vip. I fan dei vari concorrenti, col megafono, continuano ad urlare per lanciare messaggi ai propri beniamini. Dopo le urla choc contro Luca Onestini, ieri, le frasi di sostegno sono state rivolte a Oriana Marzoli. Ma non solo parole di sostegno, la frase urlata mette in guardia la gieffina: «Oriana la più votata lunedì, stai attenta alla Murgia», ha urlato una ragazza provando a mettere in guardia Marzoli da Nicole Murgia con cui ha legato sin dai primi giorni di convivenza.

In cortiletto, ad ascoltare queste parole, c’erano Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. I quattro vippoi hanno solo sentito la frase: «Oriana stai attenta alla Murgia». E questo messaggio ha scatenato il commento di Edoardo Donnamaria e la reazione di Antonella Fiordelisi.

Il messaggio

Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia hanno recepito chiaramente il messaggio. Edoardo, parlando con Antonella, si è lasciato andare ad una battuta: «Attenta alla Murgia, quindi vuole dire sicuramente che la Murgia…» ha esclamato con un sorriso facendo riferimento all’atteggiamento di Antonella che crede a tutto ciò che le viene detto dall’esterno.

“ORIANA LA PIÙ VOTATA LUNEDÌ”

“ORIANA ATTENTA ALLA MURGIA”



GODENDO PER QUESTE URLA PIÙ ANTONELLA CHE VA VIA #oriele #gfvip pic.twitter.com/B84Ju0kC8f — sisonokevin (@_soleilandia_) February 3, 2023

La risposta

Fiordelisi, interpretando le parole del fidanzato come una frecciatina nei suoi confronti, ha preferito non rispondere, alzarsi e andare via dal cortiletto. Le urla, poi, sono state riferite anche ad Oriana che ha cominciato a porsi qualche domanda sulla sincerità dell’amica Nicole. Tra Marzoli e Murgia, tuttavia, per il momento la situazione sembra sempre serena.

