Gf Vip, Nikita Pelizon si intristisce dopo l'imitazione di Milena Miconi: il gesto di Sarah Altobello

Nella casa del Gf Vip, i concorrenti sono stati messi alla prova attraverso un gioco di imitazioni. I gieffini dovevano vestire i panni di attori ed emulare i propri compagni di avventura. Quando il gioco è finito, Nikita Pelizon è apparsa un po' triste ma l'unica ad essersi accorta che la ragazza è sembrata rimanerci male è stata Sarah Altobello.

Gegia radiata dall'Ordine degli psicologi dopo il caso Bellavia al GFVip: «Giustizia è stata fatta»

Gf Vip, Antonella Fiordelisi si infuria e litiga con tutti: «Fiera di non essere come voi». Cos'è accaduto

Gf Vip, Luca Onestini fa gli auguri a Spinalbese. Ma lui si offende: «Non dovevi, non ti sopporto»

La sensibilità di Sarah Altobello

Sarah Altobello si è avvicinata a Nikita per provare a capire a cosa stesse pensando dopo l'imitazione fatta da Milena Miconi e provare a strappargli un sorriso. Gli utenti su Twitter hanno commentato: «Sarah si è accorta che non è stato carino e ci è rimasta male», «Sarah è un po' una banderuola ma capisce certe cose», «Sarah la sto molto rivalutando è molto empatica, mi piace vicino a Nikita e Antonella, le sta supportando entrambe!».

Il comportamento di Antonella Fiordelisi

Sui social c'è anche chi ha notato il comportamento assente di Antonella nei confronti dell'amica Nikita: «Antonella la scorsa settimana nel vedere questa aberrante scenetta di Milena avrebbe urlato al bullismo».

Photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

GfVip, Nikita lo ha detto durante l'imitazione di Milena: ai fan non sono sfuggite queste parole

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA