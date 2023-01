Gf Vip, Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo, poi lo mette in guardia: cos'è successo nella notte

Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria. Dopo giorni di scontri, liti e accuse pesanti e una diretta molto intensa, la coppia dei Donnalisi sembra essere giunta al capolinea all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Con tono solenne Antonella nella notte ha comunicato a Edoardo di porre la parola fine sulla relazione, spiegandone i motivi.

Le motivazioni

«In puntata mi hai messa in cattiva luce con il tuo gruppetto che applaudiva. Visto che sono venuta qui per pensare a me e non per stare male per un uomo, da adesso in poi io sono sola come lo sei tu. Io e te per quanto mi riguarda non stiamo più insieme e non siamo più una coppia. Lo faccio per me stessa. Non riesco a sopportare più tutto questo. Tutti i tuoi amici mi hanno nominata e non voglio più avere a che fare nulla con voi. Se avrai bisogno di me ci sarò, ma non come fidanzata. Se non stiamo bene qui è impossibile che cambi fuori». Antonella non nasconde la sua delusione: «Non è solo ciò che è successo in puntata, ma varie cose che non mi piacciono di te. E io non riesco proprio ad accettarle. E lo faccio anche per te, uno dei due deve essere coraggioso e prendere la decisione di essere single e fare questo percorso da soli da ora in avanti. Ho creduto in una cosa che non era quella. Non mi lascerò più andare con nessun uomo».

L'avvertimento

Poi però ha messo in allerta Edoardo: «Tu però stai attento e sappi che i tuoi amici mi hanno votata. I veri amici non vogliono cacciare la fidanzata di un loro amico. Poi c’è chi parla di amore libero, è sposata e va con chi vuole, poi chi va con uno e poi un altro, io cerco amore e rispetto e un ragazzo che mi ami. Comunque è finita perché non avrebbe senso andare avanti. Perché in primis non voglio stare male come sono stata fino ad adesso. All’inizio non mi facevi stare male poi sei cambiato. Pensavo di aver trovato un amore vero, quello dei film come Romeo e Giulietta o il Titanic».

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 12:49

