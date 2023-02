Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci naufrago? L'ex Gf si candida dopo le accuse per il caso Bellavia

Mancano circa due mesi all'inizio del L'Isola dei Famosi e già si parla dei primi concorrenti. Nel frattempo è stata già confermata la conduttrice, Ilary Blasi, si hanno i nomi degli opinionisti, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, spunta anche il nome di Patrizia Rossetti come possibile nuova inviata dall'Honduras.

L'allontanamento dalla tv

Tra le persone che vorrebbero partecipare al reality invece pare ci sia Giovanni Ciacci, escluso dal Grande Fratello Vip con molte polemiche dopo il caso Bellavia. Ciacci spiega di aver avuto una fase critica dovuta alla scoperta della sua malattia: «Si ho annunciato l’addio alla tv in passato. Quando ho detto che avrei abbandonato la tv qualcuno ha pensato si trattasse di uno scherzo e invece proprio quei giorni mi ero rifiutato di fare le analisi. Era saltata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi ma anche al Grande Fratello Vip. In quel momento mi dissi che era meglio smettere, dire basta. Non volevo dire nulla a nessuno sulla mia malattia e ho continuato ad andare avanti nella mia vita», ha spiegato in un'intervista a Superguida Tv.

La candidatura all'Isola dei Famosi

Nella stessa intervista ha poi ammesso che oggi prenderebbe parte a un nuovo reality: «Spero di poter partecipare all’Isola dei Famosi. Mi ero rifiutato di fare l’esame dell’HIV. È stato da parte mia un gesto di protesta. Sapevo infatti che per partecipare al reality non bisognava aver contratto nessuna malattia. Successivamente ho partecipato al Grande Fratello Vip e sono felice di averlo fatto perché ho contribuito a buttare giù il muro dell’indifferenza».

